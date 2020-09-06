MHP KONGRE: ALİ DERTLİ GÜVEN TAZELEDİ

MHP Akyazı İlçe kongresini yaptı. Atatürk spor salonunda gerçekleşen kongrede tek listeyle girilen

Bu haber 2020-09-06 15:04:48 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe kongresini yaptı. Atatürk spor salonunda gerçekleşen kongrede tek listeyle girilen seçimde bir önceki başkan Ali Dertli güven tazeledi.

MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül tarafından idare edilen kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Bülbül güdem maddeleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesajını okudu.

İlk olarak kürsüye İlçe Başkanı Ali Dertli geldi. Daha sonra İl Başkanı Ahmet Ziya Akar konuştu ve son olarak da MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül konuşması nı yaptı. Konuşmacıların ortak olarak dile getirdikleri husus Cumhur ittifakının şartlar ne olursa olsun devam etmesi gerektiği hususuydu.

Yapılan konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. Tek listeyle girilen seçimde partili delegeler İlçe başkanı ile 18’i asil ve 18’i yedek olmak üzere 36 yönetim kurulu üyesi ile 54 İl delegesini seçti. Yapılan seçimde bir önceki 18 kişilik yönetimden sadece 4’nün yerlerini koruduğu 14 yeni üyenin listeye girdiği görüldü. Yine listeye bakıldığında Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin’le birlikte iki bayan üyenin daha yönetime girdikleri görüldü.

İlçe Başkanı; Ali Dertli

Yönetim Kurulu asil üyeler; Abdullah Akar, Serkan Özgür, Gözde Keskin, Aslı Birincioğlu Ocaklı, Fatma Onur, Tevfik Engin Asil, İsmail Ede, Kemalettin Öztürk, Mehmet Canbakan, Alpaslan Demir, Osman Dedecan, Ersin Yaşar, Osman Bayer, Veysel Yümsel, Ömer Seven, Ercan Yıldıztaş, Mustafa Keskin ve Emre Esmer.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri; Erkan Keskin, Rahmi Duman, Veysel Tuna, İlyas İkinci, Abdülkerim Tan, Eyüp Karakurt, Bilal Kader, Murat Öncü, Hamza Köymen, Samet Yılmaz, Vedat Kuroğlu, Hasan Öztürk, Furkan Duman, Sinan Bayrak, Zeki Zeybek, Aydın Çetiner, Taygun Kurt ve Uğur Yüksel.

İl Delegeleri; Zihni Açba, Soyhan Sofuoğlu, Ali Dertli, Ahmet Birinci, Ali Doğan Eroğlu, Muharrem Uğur Mutlu, Gözde Keskin, İksan Özcan, Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin, Murat Yıldırım, Alaattin Onur, İsmail Yiğit, Abdullah Akar, Ahmet İrfan Sarı, Aydın Birincioğlu, Ahmet Kaya, Ersin Yaşar, Tevfik Engin Asil, İsmail Ede, Ercan Yıldıztaş, Osman Dedecan, Kemalettin Öztürk, Veysel Tuna, Veysel Yümsel, Rahmi Duman, Hacer Özdemir, Harun Köymen, Murat Öz, Özlem Dertlioğlu, Erkan Keskin, Mehmet Canbakan, Rıdvan Dilber, Emre Esmer, Dursun Ali Sandıkçı, Nesim Güzel, İhsan Tarar, İlyas İkinci, Sinan Bayrak, Aydın Kılıç, Mustafa Kaya, Vedat Kuroğlu, Tamer Ömer Yılmaz, Burhan Dertlioğlu, Necmi Yüksel, Mustafa Keskin, Mustafa Kuzuluk, Murat Öncü, Recep Aydın, Abdülkerim Tan, Eyüp Karakurt, Şeref Tekin ve Zeki Zeybek.

Yapılan MHP Akyazı İlçe Kongresine Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Zihni Açba, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Cankaya, MHP İl Başkan yardımcısı Ömür Açba ve İl yönetiminden bazı üyeler, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Elif Saral Uzun, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Akyazı. Hendek ve Taraklı Belediye Başkan yardımcıları,MHP Hendek, Ferizli, Kocaali, Adapazarı Merkez, Serdivan, Pamukova, Taraklı, Kaynarca ve Göynükİlçe başkanları ile STK Başkanları ve Mahalle Muhtarları ile partililer katıldı.

Güven tazeleyerek tekrar MHP Akyazı İlçe başkanı seçilen Ali Dertli seçim sonuçları açıklandıktan sonra tekrar kürsüye gelerek delegelere teşekkür etti ve gece gündüz demeden çalışarak kendisine ve arkadaşlarına gösterilen güveni boş çıkarmayacaklarını söyledi.