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ASKF BAŞKANI ZIMBA’DAN SAHA DENETİMİ

ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kobaş ve İl Spor Müdürlüğü
Bu haber 2020-09-06 14:43:46 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kobaş ve İl Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün olduğu halde Kuzuluk Sentetik sahada bir dizi inceleme ve denetleme yaptı.

ASKF Başkanı Yaşar Zımbanın yaptığı incelemeye katılan İlçe Spor Müdürü Adem Altun’da Zımba ve beraberindekilere sahayla ilgili sürdürmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

ASKF Başkanı Yaşar zımba inceleme sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Bilindiği gibi Sakarya’da 1 ve 2. Amatör lig birleştirildi. O nedenle maç sayısı arttı ve dolayısıyla da futbolun oynanacağı sahalarımız yetersiz hale gelmesin diye bir çalışma başlattık. Kuzuluk Sentetik sahamızda da gece de futbol oynanabilmesi için sahanın ışıklandırılmasını, yetersiz konumda olan soyunma odalarının sayısını arttırarak yeterli hale getirmeyi ve de sahanın ebadını bir miktar daha büyütmek istiyoruz. O nedenle bugün Kuzuluk sahasında in çeleme yaptık” dedi.

 
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