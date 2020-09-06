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HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BABAOĞLU AKYAZIDAKİ DOSTLARI İLE BULUŞTU

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertlinin harita mühendisi olan
Bu haber 2020-09-06 14:39:22 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertlinin harita mühendisi olan oğlunun nikahına katılmak üzere geldiği Akyazı’da dostları ile de buluştu ve hasret giderdi.

Nikah sonrası beraberinde Belediye Başkan yardımcısı Sedat Martin ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Bayraklı olduğu halde çarşı içinde esnaflık yapan MHP’li Aydın Birincioğlu’nu işyerinde ziyaret etti ve kaldığı süre içinde de Akyazılı dostları ile hasret giderdi.

Akyazı’nın benim için özel bir yeri var diyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Akyazı’da çok sayıda dostları olduğunu belirterek, bu akşam nikah törenine katılmak üzere geldiğim Akyazı’da dostlarımdan beri olan Esnaf ve aynı zamanda Alaağaçspor kulübü başkanı Aydın Birincioğlu’nu işyerinde ziyaret edip hasret giderdim. Mutlu bir şekilde Hendek İlçeme dönüyorum dedi.

Turgut Babaoğlu ve beraberindekilere ev sahipliği yapan Aydın Birincioğlu da yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

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