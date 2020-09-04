DENETLEME VE UYARILARA DEVAM

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda PANDEMİ ile ilgili olarak yurdun her tarafında

Bu haber 2020-09-04 23:42:54 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda PANDEMİ ile ilgili olarak yurdun her tarafında olduğu gibi Akyazı İlçesinde de üçüncü kez genel mahiyette denetleme ve uyarı gezileri yapıldı.

İlk ikisinde izinli olduğu için yapılan denetlemelere ve uyarılara katılamayan İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in ilk kez katıldığı bu uyarı mahiyetteki denetlemeye izinli olan Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yerine Belediyeyi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Birincioğlu temsil ederken, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ile bazı yetkililer katıldı.

Çarşı içinde ziyaret edilen esnaf ve çarşı içinde gezmekte olan vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan denetleme yapan yetkililer, hastalığın hızla yayıldığına ve vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek kurullara mutlak surette uyulması gerektiğinin de altını çizmeyi ihmal etmediler.