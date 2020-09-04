Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
DENETLEME VE UYARILARA DEVAM

DENETLEME VE UYARILARA DEVAM

ESNAF ODALARINDAN TACİZ OLAYINA SERT TEPKİ

ESNAF ODALARINDAN TACİZ OLAYINA SERT TEPKİ

YUVALAKSPORDA HEDEF SÜPER AMATÖR

YUVALAKSPORDA HEDEF SÜPER AMATÖR

KORONA AKYAZI’DA HIZ KAZANDI

KORONA AKYAZI’DA HIZ KAZANDI

MHP’DEN BASIN TOPLANTISI

MHP’DEN BASIN TOPLANTISI

GEBEŞ MAHALLESİNDE KORONA TEDİRGİNLİĞİ

GEBEŞ MAHALLESİNDE KORONA TEDİRGİNLİĞİ

DENETLEME VE UYARILARA DEVAM

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda PANDEMİ ile ilgili olarak yurdun her tarafında
Bu haber 2020-09-04 23:42:54 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda PANDEMİ ile ilgili olarak yurdun her tarafında olduğu gibi Akyazı İlçesinde de üçüncü kez genel mahiyette denetleme ve uyarı gezileri yapıldı.

İlk ikisinde izinli olduğu için yapılan denetlemelere ve uyarılara katılamayan İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in ilk kez katıldığı bu uyarı mahiyetteki denetlemeye izinli olan Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yerine Belediyeyi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Birincioğlu temsil ederken, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ile bazı yetkililer katıldı.

Çarşı içinde ziyaret edilen esnaf ve çarşı içinde gezmekte olan vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan denetleme yapan yetkililer, hastalığın hızla yayıldığına ve vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek kurullara mutlak surette uyulması gerektiğinin de altını çizmeyi ihmal etmediler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
23:44 - DENETLEME VE UYARILARA DEVAM
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda PANDEMİ ile ilgili olarak yurdun her tarafın...
23:26 - KORONA AKYAZI’DA HIZ KAZANDI
Akyazı Belediyesinde korona paniği...
07:57 - CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede bulunan Uşşaki tarikatına ait dergahta küçük yaştak...
18:17 - ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ BİR YARALI VAR
D-140 Karayolunun Akyazı Reşadiye Mahallesinde bulunan köprü altında iki aracın...
18:16 - AY YILDIZLI FOTOĞRAF
Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak ...
10:48 - POLİS VE ZABITAYI GÖRENLER MASKELENDİ
Akyazı’da polis, ve zabıta ekipleri ilçe merkezinde vatandaşla yakın temasta olabilecek...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ