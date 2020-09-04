ESNAF ODALARINDAN TACİZ OLAYINA SERT TEPKİ

Akyazı Kuzuluk’ta yerleşkesi olan Uşşaki tarikatı liderinin önceki gün patlak veren bir çocuğa

Bu haber 2020-09-04 23:41:13 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk’ta yerleşkesi olan Uşşaki tarikatı liderinin önceki gün patlak veren bir çocuğa cinsel taciz olayına ilişkin tepkiler Akyazı’da çığ gibi büyüyor.

SESOB’a bağlı Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Ağaç İşleri Odası Başkanı Turhan Gürel, Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün ve Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz tarafından olayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda sert tepkinin gösterildiği bir basın açıklaması okundu. Açıklama Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk tarafından okundu.

SESEB’A bağlı Odaların açıkladığı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

Son günlerde yerel ve ulusal basında çıkan taciz olayının sanki Akyazı’da her insanın kötü gibi veya Akyazı’mızı kötülüyor gibi gösterilmesi bizi ve Odalarımıza bağlı olan 4 bin 500 esnafımızı derinden üzmüştür. Olayda sanık olan ve cezaevine gönderilen kişinin Akyazı’yla yakından uzaktan bir ilişiği yoktur. O kişi Pandemi nedeniyle İstanbul’dan Kuzuluk’taki dergaha geldiği öğrenilmiştir.

Turizm cenneti İlçemizin aynı özellikteki bir Mahallesinde böyle bir olayın yaşanmış olması değişik dallarda esnaflık yapan ve Ahilik kültürüyle yetişmiş 4 bin 500 esnaf kardeşimizi bu utanç verici olay derinden üzmüş ve hepimizi derinden yaralamıştır. Böyle üzücü ve aynı zamanda yüz kızartıcı bir olayın Akyazı’mızla, Akyazı’da yaşayan insanlarla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu utanç verici olayı hiç kimse Akyazı’ya ve Akyazı’da yaşayan insanlara mal edemez. Yargımızın bu olayda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına olan inancımız tamdır. O şahsa en ağır cezanın verilmesi en büyük temennimizdir. Adımızın bundan sonra böyle olaylarla anılmaması için bizde Akyazılılar olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağımızın bilinmesini istiyor ve bu üzüntümüzü Odalarımız ve Odalarımıza kayıtlı olan 4 bin 500 esnafımız adına kamuoyuyla paylaşıyoruz”

Oda başkanları tarafından düzenlenen basın toplantısına AK Parti eski İlçe Başkanı ve şu anda Esnaflık yapan Osman Karaoğlan’da katıldı.