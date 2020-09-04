YUVALAKSPORDA HEDEF SÜPER AMATÖR

Yuvalakspor yeni sezon öncesi yönetim tarafından verilen kaynaşma yemeğinde

Bu haber 2020-09-04 23:39:29 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Yuvalakspor yeni sezon öncesi yönetim tarafından verilen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi ve yöneticiler yemek sonrasında da hedeflerini gelecek sezon “Süper ligde” oynamak olarak açıkladılar.

Yeni sezona çok iddialı bir şekilde hazırlandıklarını, yapacakları transferlerle bu iddialarını hayata geçirmek istediklerini söyleyen Yuvalakspor kulübü başkanı Cemil Kurtoğlu, bir taraftan şampiyonluk ve süper lig düşlerken, diğer taraftan da dostluğu ve centilmenliği de asla unutmayacağız ve maçlarımıza bu parola ile çıkacağız dedi.

Üst liglerde olduğu gibi alt liglerde mücadele eden takımlarda da ekonomik sıkıntıların baş gösterdiğine dikkat çeken Başkan Kurtoğlu, biz Yuvalakspor olarak bu sıkıntıları en az noktaya çekmek için yönetim olarak olağanüstü bir gayretin içindeyiz. En az hasarla Pandemi dönemini atlatmak istiyoruz ve başlatacağımız çalışmalarda da Pandemiyi dikkate alarak ve istenen her kurala uyarak yapmayı şimdiden planladık dedi ve açıklamasını bütün takımlara yeni sezonda başarı dilerek tamamladı.