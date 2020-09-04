KORONA AKYAZI’DA HIZ KAZANDI

Akyazı Belediyesinde korona paniği

Bu haber 2020-09-04 23:24:40 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinde korona paniği

Akyazı Belediyesinin EK binasında çalışan üç personeli korona şüphesiyle hastaneye gönderildi. Testleri yapılan 2 Zabıta Memuru ile birlikte 6 personelde yapılan testler pozitif çıktı.

Bu haber kısa sürede yayılınca Akyazı Belediyesinin diğer çalışanları arasında panik yaşandı. Önümüzdeki saatlerde tüm belediye personelinin testten geçirilmesi bekleniyor.

Aynı panik havası Akyazı Devlet Hastanesinde de yaşanıyor. Yapılan testlerde Devlet Hastanesinde görevli bir diş hekimi, 3 hemşire ve 2 personelinde test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan Akyazı’da korona patlaması gözleniyor. Birçok Mahallede virüse yakalananların sayısında artış gözlenirken, otoyol şantiyesinde çalışan 100 işçinin de korona olduklarının anlaşılması ve bu işçilerin Kuzuluk’ta bir apart otele yerleştirilip karantinaya alınması yine Akyazı’da büyük tedirginlik yarattı.