MHP’DEN BASIN TOPLANTISI

MHP Akyazı İlçe teşkilatı bir basın toplantısı düzenleyerek hem Genel Başkanları

Bu haber 2020-09-04 23:17:06 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı bir basın toplantısı düzenleyerek hem Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam konusu ile ilgili bilgi verdi. Hem de tarikat liderinin cinsel taciz olayına sert tepki gösterdi.

Parti binasında gerçekleşen basın toplantısında İlçe Başkanı Ali Dertli Başkanları Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idamla ilgili görüşlerine ilişkin şunları söyledi “ Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisinin idam c ezası meraklısı değildir. Ne var ki, korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadı ile içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir ve alternatif sizdir. Suçsuz ve günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine intihar süsü verilmiş, kadın cinayetlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmamaktadır. Bu konuda idam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Çocukları, kadınları, masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin, insanlık düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti milli birlik ve dayanışma şuurunun istikbali açısından zorunluluktur demekte ve bebek katillerinin, sapıkların, alçakların, tecavüzcülerin layık oldukları cezalara çarptırılmaları açıklamasına aynen katıldığımızı ifade etmek istiyoruz dedi.

Cinsel taciz olayına da MHP sert tepki gösterdi.

Kuzuluk Orta Mahallede bulunan Uşşaki tarikatına ait dergahta tarikat lideri olduğu söylenen F.N.nin 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel taciz iddiaları gerek yerel basında ve gerekse ulusal basında ve medyada geniş yer buldu ve manşetlerden yapılan haberler Ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Akyazı’da da büyük infial yaratan ve insanların ayağa kalkmalarına neden olan bu insanlık dışı olayla ilgili olarak MHP Akyazı İlçe teşkilatından da sert tepki geldi ve İlçe başkanı düzenlenen basın toplantısında bu konuya da değinerek şunları söyledi “ Akyazı İlçemizde son günlerde meydan gelen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen malumtarikat şeyhi müsveddesi ve 12 yaşındaki kız çocuğumuzla ilgili haber maalesef ulusal basına da yansımış bu durum Akyazı’da yaşayan bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Devletimizin yetkili organları olayı titizlikle takip ederek yargı sürecini başlatmış ve süreç bir tutuklamayla dev am etmektedir. Bu konuda Adalet ve yargı sistemimize güveniyor ve yargı gerekli inceleme ve araştırmalar neticesinde Devletimizin yetkili yargı organlarının en doğru kararı vereceğine de inanıyor ve güveniyoruz. Kanaatimiz ve beklentimizde bu yöndedir. Makamı, kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin masum ve savunmasız, bakmaya bile kıyamadığımız çocuklarımıza dokunmaya hak ve selahiyeti yoktur. Temennimiz gerekli araştırmalar yapılarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarından yanadır. MHP Akyazı İlçe teşkilatı olarak yaşanan bu çirkin olayla ilgili cezaevine gönderilen malum şahsın Akyazı ile yakından uzaktan ilgisi de yoktur. Böyle olmasına rağmen Akyazı’mızın bu çirkin olayla anılması asla kabul etmiyor ve bir kez daha suçlunun ya da suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını yüce yargımızdan bekliyoruz”

Düzenlenen basın toplantısına İlçe Başkanı Ali Dertlinin yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.