GEBEŞ MAHALLESİNDE KORONA TEDİRGİNLİĞİ

Marmara otoyol çalışanlarında 100’e yakınında korona çıkması ve Kuzuluk’ta bir apart

Bu haber 2020-09-04 23:15:01 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Marmara otoyol çalışanlarında 100’e yakınında korona çıkması ve Kuzuluk’ta bir apart otelde karantinaya alınması bilgisine sahip olan Gebeş Mahalle sakinleri, Cuma namazı için camilerine gelen otoyol çalışanlarının bu Cuma gelmemesini istediler. Gebeş Mahalle sakinleri tepki koymalarına ve gelmelerini istememelerine rağmen 100’ün üzerinde otoyol çalışanın bu Cuma günü de namaz kılmak için Gebeş Camiine gelmeleri üzerine Mahalle sakinleri tepki olarak namaz kılmak için camiye gitmediler.

Cami İmam Hatibi de cemaatin kalabalıklığını dikkate alarak ve sosyal mesafe uyma adına ve de İlçe Müftüsü talimatı ile Cuma namazını cami içi yerine bahçede kıldırdı.

Gebeş Mahalle sakinleri bu durumun kendilerini son derece tedirgin ettiğini belirterek, bahse konu işyerinde çalışanların bir çoğunda korona çıkması nedeniyle karantinada olduklarını söyleyerek, geri kalanlarda bu hastalığa yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyoruz. Kendimizi sağlama almak için o çalışanların bizim camimize gelip namaz kılmalarını istemiyoruz. İlla da namaz kılacaklarsa Müftülük onlar için bulundukları yere boşta olan bir imam göndersin. Onlarda bizde rahata kavuşalım. Biz bugün hastalığa yakalanmamak için ve tepki olarak camiye gidip namaz kılmadık dediler ve tekrarı halinde daha sert tedbirler almak zorunda kalmamak için bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz açıklaması yaptılar.