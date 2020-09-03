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CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

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CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede bulunan Uşşaki tarikatına ait dergahta küçük yaştaki bir kız çocuğuna
Bu haber 2020-09-03 07:44:44 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede bulunan Uşşaki tarikatına ait dergahta küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu iddiasıyla tarikat lideri F.N.’nin Akyazı Jandarması tarafından göz altına alınması, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tevkif edilerek Ferizli ceza evine gönderilmesi haberinin duyulması ile Akyazı ve Kuzuluk ayağa kalktı.

Edinilen bilgiye göre olay 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatması ile açığa çıktı. Bunun üzerine kız çocuğunun ailesi durumu Jandarmaya bildirdi. Jandarma’da dergaha baskın yaparak tarikat lideri F.N. yi göz altına aldı. Bu arada yapılan baskına katılan kız çocuğunun ailesi ile tarikat mensupları arasında yaşanan arbede Jandarma tarafından güçlükle önlendi. Arbedede kız çocuğunun babası çeşitli yerlerinden yaralandı.

KUZULUKLULAR İSYANDA; DERGAH KAPATILSIN

Olayın patlak vermesinin ardından ayağa kalkan Kuzuluk mahalle sakinleri böyle bir tarikatın bizim mahallemizde ne işi var. Dergah hiç açılmamak kaydıyla kapatılmalı diye Kuzuluklular, bu konuda yapılması gereken ne ise onu fazlasıyla yapacağız. Çünkü biz böyle bir tarikatı ve dergahını mahallemizde istemiyoruz diyerek tepkilerini dile getirdiler ve işin peşini bırakmaya niyetli olmadıklarını ve dergah kapanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini yaptıkları açıklamalarında yer verdiler.
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