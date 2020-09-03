ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ

SUBÜ’ye bağlı olarak kurulan ve bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Akyazı Sağlık Bilimleri

Bu haber 2020-09-03 07:43:13 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

SUBÜ’ye bağlı olarak kurulan ve bu yıl eğitim öğretime başlayacak olan Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret eden Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Aydın Şenol’la görüştü.

Ünal Gündüz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Fakültemizle Belediyemiz arasında var olan iyi ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak, Belediye olarak Fakülte yöneticilerimizin bizden bir isteklerinin olup olmadığı öğrenmek, ilk yılları olması nedeniyle Fakültemizin yeni eğitim ve öğretim yılında mevcut eksiklerini tespit etmek için bu ziyareti yaptım. Ziyaret sonrası edindiğim bilgileri doğrudan Başkanımıza aktaracağım. Yararlı bir görüşme oldu”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’de yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu söyledi ve her konuda bize destek vermek için gayret gösteren Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına da bu vesileyle teşekkür ediyorum dedi.