BAŞKAN SOYKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Akyazı Belediyesi Fen İşleri tarafından sürdürülmekte olan çalışmaları yerinde görmeyi adeta gelenek

Bu haber 2020-09-03 07:40:46 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri tarafından sürdürülmekte olan çalışmaları yerinde görmeyi adeta gelenek haline getiren Başkan Soykan, bugünlerde hummalı bir şekilde Gazi Süleyman Paşa Cami önünde ve etrafında sürmekte olan düzenleme çalışmalarını da sık sık kontrol ederek bu geleneğini devam ettiriyor.

Gazi Süleyman Paşa Caminin Akyazı’nın simgesi olmasının yanı sıra Marmara Bölgesinin de en prestijli camisi konumunda olduğu belirten Akyazılılar Belediyenin bu alan üzerinde sürekli olarak yenilik yapma gayretini takdirle karşıladıklarını söyleyerek yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ediyorlar.