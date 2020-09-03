GAZETECİ ÖMER DERE AMELİYAT OLDU

Akyazı Havadis isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan gazeteci

Bu haber 2020-09-03 07:38:05 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Havadis isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan gazeteci Ömer dere Sakarya’da özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı oldu.

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuşan ve hızla da iyileşmekte olan Ömer Dere hastaneden taburcu oldu ve evinde istirahata çekildi.

Ömer Dere, gerek hastaneye yattıktan sonra ve gerekse ameliyat sonrası evine gelip istirahata çekildikten sonra eş dost, akraba ve arkadaşları ile sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun dileklerini ileten telefon aldığını söyleyerek, herkese teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.