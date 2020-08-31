DUYGU VE ENES MUTLULUĞA YELKEN AÇTI

Akyazı’nın sevilen ailelerinden olan Ayvaz ve Turhan ailesi dünür oldu

Bu haber 2020-08-31 18:29:06 eklenmiş ve 241 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın sevilen ailelerinden olan Ayvaz ve Turhan ailesi dünür oldu ve dostluklarına yeni bir halka daha ekledi.

Kadriye ve Ali Osman Ayvaz’ın yakışıklı delikanlısı gönlünü Şaziye ve Ramiz Turhan çiftinin güzel kızları Duygu’ya kaptırınca bu sevgi evlilikle noktalandı.

Akyazı Kılıçoğlu salonunda yapılan düğüne her iki ailenin yakınlarının yanı sıra kalabalık davetli de katıldı.

Özellikle damat babası Ali Osman Ayvaz’ın gelini ile piste çıkarak oynadığı çiftetelli davetlileri adeta mest etti.

Hem damat tarafı hem de gelin tarafı misafirlerine büyük ilgi gösterdi içinde bulunulan şartlar dikkate alınarak misafirlerinin rahat bir ortam sağlamak için büyük gayret gösterdi.

Güzel gelin Duygu ile yakışıklı damat Enes’te evleniyor olmalarının verdiği mutluluk içinde onlarda misafirlerin masalarını tek tek dolaşarak kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etmeyi ihmal etmediler.