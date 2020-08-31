AY YILDIZLI FOTOĞRAF

Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak

Bu haber 2020-08-31 18:15:29 eklenmiş ve 254 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak yere yakın olması nedeniyle istenilen görüntüyü vermediği dikkate alınarak yenilenerek değiştirilen ve Akyazı’nın simgesi haline gelen Ay Yıldızın önünde resim çektirmek moda haline geldi. Birçok kişi anı ölümsüzleştirmek için resim çektirmek suretiyle modaya uyarken, Akyazı Protokolünün de aynı yerde resim çektirmek suretiyle modaya uyudukları görüldü.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen sade törene katılan ve tören sonrası topluca Belediye Başkanlığına giderek Başkan Bilal Soykan’ı ziyaret eden Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Alataş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, ziyaret sonrası Belediye Başkanı Bilal Soykan’ da yanlarına alarak yenilenerek Akyazılıların beğenisine sunulan ve çok da beğenilen Ay Yıldızın önünde resim çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.

Akyazı protokolü resim çektirdikten sonra yeni Ay ve Yıldızın iç açıcı, ferahlatıcı ve insanın içini ısıtan bir figür olduğu fikrinde bileşerek Başkan Soykan’ı tebrik ettiler.