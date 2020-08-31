Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ

ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ

BAŞKAN SOYKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BAŞKAN SOYKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BABA OĞLUNA CAN VERDİ

BABA OĞLUNA CAN VERDİ

GAZETECİ ÖMER DERE AMELİYAT OLDU

GAZETECİ ÖMER DERE AMELİYAT OLDU

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

AY YILDIZLI FOTOĞRAF

Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak
Bu haber 2020-08-31 18:15:29 eklenmiş ve 254 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak yere yakın olması nedeniyle istenilen görüntüyü vermediği dikkate alınarak yenilenerek değiştirilen ve Akyazı’nın simgesi haline gelen Ay Yıldızın önünde resim çektirmek moda haline geldi. Birçok kişi anı ölümsüzleştirmek için resim çektirmek suretiyle modaya uyarken, Akyazı Protokolünün de aynı yerde resim çektirmek suretiyle modaya uyudukları görüldü.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde düzenlenen sade törene katılan ve tören sonrası topluca Belediye Başkanlığına giderek Başkan Bilal Soykan’ı ziyaret eden Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Alataş, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, ziyaret sonrası Belediye Başkanı Bilal Soykan’ da yanlarına alarak yenilenerek Akyazılıların beğenisine sunulan ve çok da beğenilen Ay Yıldızın önünde resim çektirerek anı ölümsüzleştirdiler. 

Akyazı protokolü resim çektirdikten sonra yeni Ay ve Yıldızın iç açıcı, ferahlatıcı ve insanın içini ısıtan bir figür olduğu fikrinde bileşerek Başkan Soykan’ı tebrik ettiler. 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
07:57 - CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede bulunan Uşşaki tarikatına ait dergahta küçük yaştak...
18:17 - ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ BİR YARALI VAR
D-140 Karayolunun Akyazı Reşadiye Mahallesinde bulunan köprü altında iki aracın...
18:16 - AY YILDIZLI FOTOĞRAF
Akyazı Belediyesi tarafından daha önce Gazi Süleyman Paşa Camii önünde yaptırılan ancak ...
10:48 - POLİS VE ZABITAYI GÖRENLER MASKELENDİ
Akyazı’da polis, ve zabıta ekipleri ilçe merkezinde vatandaşla yakın temasta olabilecek...
19:52 - KUZULUKTAKİ PİS KOKUYA BÜYÜKŞEHİR EL ATTI
Termal turizmle birlikte var olan doğa güzelliği ile yerli yabancı insanları cezbeden...
23:42 - AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI
D-140 KARAYOLU Batakköy sapağında hasta taşıyan ambulansla bir otomobil ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ