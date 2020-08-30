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KIZILAY TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Yeni hizmet binasına kavuşan Kızılay Akyazı temsilciliğine “hayırlı olsun”
Bu haber 2020-08-30 22:53:23 eklenmiş ve 272 kez görüntülenmiştir.

 

Yeni hizmet binasına kavuşan Kızılay Akyazı temsilciliğine “hayırlı olsun” ziyaretleri aralıksız bir şekilde sürüyor.

Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, Başkan yardımcısı Vedat Böcek ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Berberoğlu, Akyazı Emniyet Müdürlüğünde görevli Baş komiser İsak Göz, Akyazı Muhtarlar derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı, Dokurcun mahalle Muhtarı Ersin Erbay, Hastane Mahalle Muhtarı Şenol Yazıcı ve Düzyazı Mahalle Muhtarı Hikmet Dinç, İş adamı Ertan Fazlıoğlu da Kızılay Akyazı temsilciliğine giderek temsilci ve koordinatörMustafa Birincioğlu’na yeni hizmet binası için “hayırlı olsun” temennilerinde bulundular ve en kısa zamanda da temsilciliğin eskiden olduğu gibi Şubeye dönüşmesini istediler ve bu konuda üzerlerine düşen bir görev hasıl olursa yapmaya hazır olduklarını Birincioğlu’na aktardılar. 

Kızılay Akyazı temsilcisi ve Koordinatörü Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretlerin kendisini ve Genel merkezlerini son derece mutlu ettiğini belirterek, temsilciliğimizin şubeye dönüşmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve yapılacak olan ilk genel kurulda bu konunun kesinleştirileceği müjdesini verdi ve ziyaretler için teşekkür etti.

 
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