BELEDİYEDE SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞME

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Akyazı Belediyesine bağlı Ak Belde A.Ş. bünyesinde işçilerin bağlı oldukları
Bu haber 2020-08-30 22:48:16 eklenmiş ve 313 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesine bağlı Ak Belde A.Ş. bünyesinde işçilerin bağlı oldukları Hizmet İş Sendikası yetkilileri ile Akyazı Belediyesi yetkilileri sözleşme görüşmelerine başlanmadan önce bir ön görüşme yaptılar.

Ak Belde A.Ş. idari binasında gerçekleşen ön görüşmede Belediyeyi Başkan Bilal Soykan ile Ak Belde A.Ş. Müdürü Fevzi Bora temsil ederken, işyerinde yetkili olan Hizmet İş Sendikasını da Sakarya Şube Başkanı M. Mesut Gökdemir ile Başkan yardımcısı İbrahim Yılmaz temsil etti. Toplantıda Sendikanın işyeri baş temsilcisi Hasan Engin Eroğlu da hazır bulundu.

Gerçekleşen ön görüşmede taraflar isteklerini dile getirdiler ve yapılacak olan sözleşme görüşmelerinde bu isteklerin dikkate alınması dileğinde bulundular. Asıl sözleşme görüşmelerinin 25 Eylül’de başlayacağı ve bir ay içinde de sonlandırılacağı öğrenildi.

 

 
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