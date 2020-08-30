SAĞLIKTA AKYAZILILARI ÜZEN DEĞİŞİM

İlçe Sağlık Müdürlüğünde Akyazılıları üzen bir değişim oluyor.

Bu haber 2020-08-30 22:41:12 eklenmiş ve 314 kez görüntülenmiştir.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde Akyazılıları üzen bir değişim oluyor. 7 yıl 6 aydan beri Akyazı’da İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Gülşah Yılmaz’ın yerine Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Sevda Gürsel getiriliyor.

7 yıl 6 aydan beri İlçe Sağlık Müdürü olarak çalışan ve bu süre içinde başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Dr. Gülşah Yılmaz’ın İlçe Müdürlüğü görevini sürdürebilmesi için yenilenmesi gereken sözleşmesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yenilenmemesinden kaynaklı olarak görevinden ayrılacak olması Akyazı’da derin üzüntü yarattı.

Göreve başladığı günden itibaren çok önemli hizmetlere imzasını atarak ve başarılı çalışmalar yaparak Akyazılıların gönüllerinde taht kurmayı başaran Dr. Gülşah Yılmaz’ın sözleşmesinin uzatılmamasından kaynaklı olarak görevinden ayrılacağı bilgisini alan Akyazılılar, İl Sağlık Müdürlüğünün bu kararını bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizdikten sonra şöyle bir açıklamada bulundular “ İlçe Sağlık Müdürümüz bizim gönüllerimizin Müdürüdür. Kendisini asla unutmayacağız”

Öte yandan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın başarılı çalışmalarını sıkı takibe alan Akyazı’da görev yapan basın mensupları tarafından üç kez “yılın başarılı doktoru” seçilmiş ve kendisine plaket takdimi yapılmıştı.

Atanması beklenin Akyazı’nın yeni İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel kimdir;

1967 yılında Giresun’da doğdu. İlkokulu Sakarya’da, Ortaokulu Ankara’da. Liseyi yine Ankara Kız Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanlık Doktora eğitimini tamamladı. Aynı Fakültede ağrı tedavisi ve organ nakli bilim dallarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Uzman Doktor Sevda Gürsel 2011 seçimlerinde AK Partiden Milletvekili aday adayı olmuş ancak sıralamaya girememişti.