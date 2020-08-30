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EMEKLİ ÖĞRETMEN ESKİ MUHTAR MUSTAFA ÇAKMAK VEFAT ETTİ

İlçemiz Harunusta Mahallesi halkından Emekli Öğretmen ve Harunusta Mahallesi eski Muhtarı Mustafa Çakmak
Bu haber 2020-08-30 22:19:58 eklenmiş ve 495 kez görüntülenmiştir.

 

 İlçemiz Harunusta Mahallesi halkından Emekli Öğretmen ve Harunusta Mahallesi eski Muhtarı Mustafa Çakmak  bu akşam geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

 Merhum Kazım Çakmak’ın oğlu, Hasan ve Sadık Çakmak’ın Ağabeyleri, Yakup, Fatih ve Şahin Çakmak’ın babaları olan Arifiye Öğretmen okulu mezunlarından Mustafa Çakmak’ın cenazesi 30 Ağustos (Bugün) saat 18.00 de Harunusta Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Harunusta Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Merhum Mustafa Çakmak’a Allah’tan rahmet Yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

  

 
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