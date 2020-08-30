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ZAFER BAYRAMINI KUTLADIK

Bakanlık Genelgesi gereği kutlama sade bir törenle yapıldı
Bu haber 2020-08-30 12:51:23 eklenmiş ve 290 kez görüntülenmiştir.

 

Bakanlık Genelgesi gereği kutlama sade bir törenle yapıldı

Anadolu’nun TÜRK Yurdu olduğunun ilan edildiği büyük zaferin 98. Yıldönümü Ülkemizin her yerinde, Dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de kutlandı. Kutlama İçişleri Bakanlığı tarafından PANDEMİ nedeniyle yayınlanan Genelge gereği sınırlı sayıda katılım ve sade törenle kutlandı. Törende maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi.

ÇELENK SUNUMU VE İSTİKLAL MARŞI

Sunuculuğu Öğretmen Abdullah Korkmaz tarafından yapılan kutlama töreni çelenk sunumu ile başladı. Kaymakamlık adına çelenk İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye adına çelenk de Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından Atatürk büstüne konuldu. Çelenk sunumunun ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve ardından da birlikte İstiklal Marşımız söylendi

KONUŞMA

30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümü kutlaması nedeniyle düzenlenen törende günün anlamına ilişkin konuşma Garnizon Komutanı ve Akyazı Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Barış Demirhas tarafından yapıldı.   

KİMLER KATILDI

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Siyasi Partilerin başkan ve temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Gaziler derneği başkan ve yöneticileri, Muhtarlar Derneği Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan ve bazı yöneticileri, S.A.B.A.H. Derneği üyeleri, ADD ile CHP’nin Kadın yöneticileri, İlce Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere bazı Daire Müdürleri katıldı.

 

 
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