Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
DOST KAYBETMEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY

DOST KAYBETMEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY

YILMAZ DOKTORLAR

YILMAZ DOKTORLAR

Büşra ile Muhammet yeni bir hayata evet dedi

Büşra ile Muhammet yeni bir hayata evet dedi

MHP’DEN TAPU MÜDÜRÜNE ZİYARET

MHP’DEN TAPU MÜDÜRÜNE ZİYARET

TAŞYATAK MAHALLESİNE ASFALT

TAŞYATAK MAHALLESİNE ASFALT

MİLLİ EĞİTİMİN ÇINARI ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU ŞÜKRÜ AK VEFAT ETTİ.

MİLLİ EĞİTİMİN ÇINARI ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU ŞÜKRÜ AK VEFAT ETTİ.

DOST KAYBETMEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY

İrfan Gürel Akyazı Belediyesine İmar Müdürü olarak yıllarını vermiş ve günü geldiğinde de
Bu haber 2020-08-19 00:38:30 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

İrfan Gürel Akyazı Belediyesine İmar Müdürü olarak yıllarını vermiş ve günü geldiğinde de emekliye ayrılmış bir kamu personeli. Cana yakınlığı ve sevecen davranışları ile insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan İrfan Gürel görev yaptığı süre içerisinde birçok kişiyle dostluklar kurmuş.

Dr. Yaşar Yılmaz’da Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bir müddet İstanbul Alman hastanesinde çalıştıktan sonra doğduğu ve ikamet ettiği yer olan Akyazı’ya gelmiş ve uzun seneler Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği, Sağlık Grup Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra o da emekliye ayrılmış ve emekliye ayrıldıktan sonra da muayenehanesinde Akyazılı hemşerilerine sağlık hizmeti vermeye devam etmiş ve Akyazılılar tarafından da çok sevilen bir hekim.

İşte bu iki Akyazılı hemşeri birbirlerini çok seven adeta iki kardeş gibiydiler. Bir müddettir rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını idame ettiren dostu İrfan Gürel’i sık ziyaret eder ve onun sağlığı ile yakından ilgilenirdi.

İrfan Gürel hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve geçtiğimiz Pazar günü de aile kabristanlığına defnedilerek yine sevenleri tarafından son yolculuğa uğurlandı. İrfan Gürel’in vefat etmesi en az ailesi kadar Dr. Yaşar Yılmaz’ı da derinden üzdü. Nitekim defni yapılırken mezarı başında çekilen bu haberin fotoğrafı onun üzüntüsünü en net şekilde gösterdi. Dr. Yaşar Yılmaz’ı bu halde görenler dost kaybetmek işte böyle bir şey demekten kendilerini alamadılar.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
00:40 - DOST KAYBETMEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY
İrfan Gürel Akyazı Belediyesine İmar Müdürü olarak yıllarını vermiş ve günü geldiğinde de...
00:23 - Büşra ile Muhammet yeni bir hayata evet dedi
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan’ın kızı ...
19:57 - GAZETECİ YAZAR SÜLEYMAN ÖZIŞIK BAŞKAN SOYKAN’I ZİYARET
Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ziyaretler aralıksız olarak sürüyor....
19:50 - KIZALAY AKYAZI ŞUBESİNE ZİYARET
Hizmet binasını yenileyen Kızılay Akyazı Şubesine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor....
14:59 - TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet...
11:30 - KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ
Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı,...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ