DOST KAYBETMEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY

İrfan Gürel Akyazı Belediyesine İmar Müdürü olarak yıllarını vermiş ve günü geldiğinde de

Bu haber 2020-08-19 00:38:30 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

İrfan Gürel Akyazı Belediyesine İmar Müdürü olarak yıllarını vermiş ve günü geldiğinde de emekliye ayrılmış bir kamu personeli. Cana yakınlığı ve sevecen davranışları ile insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan İrfan Gürel görev yaptığı süre içerisinde birçok kişiyle dostluklar kurmuş.

Dr. Yaşar Yılmaz’da Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bir müddet İstanbul Alman hastanesinde çalıştıktan sonra doğduğu ve ikamet ettiği yer olan Akyazı’ya gelmiş ve uzun seneler Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği, Sağlık Grup Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra o da emekliye ayrılmış ve emekliye ayrıldıktan sonra da muayenehanesinde Akyazılı hemşerilerine sağlık hizmeti vermeye devam etmiş ve Akyazılılar tarafından da çok sevilen bir hekim.

İşte bu iki Akyazılı hemşeri birbirlerini çok seven adeta iki kardeş gibiydiler. Bir müddettir rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını idame ettiren dostu İrfan Gürel’i sık ziyaret eder ve onun sağlığı ile yakından ilgilenirdi.

İrfan Gürel hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve geçtiğimiz Pazar günü de aile kabristanlığına defnedilerek yine sevenleri tarafından son yolculuğa uğurlandı. İrfan Gürel’in vefat etmesi en az ailesi kadar Dr. Yaşar Yılmaz’ı da derinden üzdü. Nitekim defni yapılırken mezarı başında çekilen bu haberin fotoğrafı onun üzüntüsünü en net şekilde gösterdi. Dr. Yaşar Yılmaz’ı bu halde görenler dost kaybetmek işte böyle bir şey demekten kendilerini alamadılar.