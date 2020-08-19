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ORMANKÖY IŞIKLARDA KAZA 3 YARALI VAR

Kaza; D 100 karayolu Ormanköy ışıklarında (Akyazı sapağında )
Bu haber 2020-08-19 00:36:06 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Kaza; D 100 karayolu Ormanköy ışıklarında (Akyazı sapağında ) meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralananlar sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza ışık ihlalinden kaynaklandı. Kazada üç araç birbirine girdi ve araç içinde bulunan üç kişi de kaza esnasında aldıkları darbelerle yaralandılar.

Polis tarafından kaza mahallindeyapılması gereken tespitler tamamlandıktan sonra kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturmasını da başlattı.

 

 
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