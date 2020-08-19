Büşra ile Muhammet yeni bir hayata evet dedi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan’ın kızı

Bu haber 2020-08-19 00:21:12 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan’ın kızı Büşra Samsunlu Yılmaz ailesine gelin gitti.

Hacer ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan’ın kızı Büşra Samsun Vezirköprü’lü Halime ve Dursun Yılmaz çiftinin oğulları Muhammet ile çifte düğünle dünya evine girdiler.

14 Ağustos’ta Düzcanlar Düğün salonunda gerçekleşen ilk düğün sonrası, ikinci düğün Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Varbatum Düğün salonunda yapıldı.

Düğüne Yılmaz ve Soykan ailelerinin yanı sıra kız amcası olan Belediye başkanı Bilal Soykan, Ömer Soykan’ın silah arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.