MHP’DEN TAPU MÜDÜRÜNE ZİYARET

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ile Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa

Bu haber 2020-08-19 00:19:48 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ile Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Odabaş birlikte Akyazı’ya yeni atanan Tapu Müdürü A. Seyfi Güngör’e hayırlı olsun ziyareti yaptılar.

Ziyarette konuşan MHP’li iki İlçe Başkanı Tapu Müdürümüz İlçemize yeni atandı. Görevine başlayan Müdürümüze hoş geldin demek v e kendisine başarı dilemek için bu ziyareti yaptık dedi.

Akyazı Tapu Müdürü A. Seyfi Güngör’de MHP’li başkanlar tarafından yapılan ziyaretin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.