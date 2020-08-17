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GAZETECİ YAZAR SÜLEYMAN ÖZIŞIK BAŞKAN SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ziyaretler aralıksız olarak sürüyor.
Bu haber 2020-08-17 19:55:20 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ziyaretler aralıksız olarak sürüyor. Başkan Soykan’a bir ziyarette gazeteci yazar Süleyman Özışık tarafından yapıldı.

Ziyareti hayırlı olsun temennisinde bulunmak ve başarı dileklerini sunmak için yaptığını söyleyen gazeteci yazar Süleyman Özışık, genç ve dinamik başkanın görevde kaldığı süre içinde Akyazı’ya önemli hizmetler yapacağına inandığını da söyledi. 

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Gazeteci Yazar Özışık’ın yaptığı ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin çerçeveli kararnamesini hediye etti.

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