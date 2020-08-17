DURMAK YOK; ÇALIŞMAYA DEVAM

Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler durmak yok çalışmaya devam

Bu haber 2020-08-17 19:53:11 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler durmak yok çalışmaya devam sloganı ile başlattığı çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

COVİD 19 salgınının artması nedeniyle çalışmalarını bu yöne çeviren Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri İlçe Merkezde insanların yoğun olarak kullandıkları park, ticari taksi ve toplu taşıma araçları, Kaymakamlık, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ait binalar, Okullar, Camiiler, Kültür ve Spor Merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri ayrıca korona ya yakalanmış, karantinaya alınmış, korona şüphesi taşıyan ve gözetim altında olanlarında evlerinin içinde dışında ve çevre binalarda da dezenfekte çalışması yapıyor.

Bu çalışmalarda Sağlık Bakanlığının önerdiği özel kimyasal ürünü kullanan Akyazı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri kullanmakta oldukları dezenfektan ilaçlarının kokusunun ve sağlığa zararlı olmadığını da açıkladılar.