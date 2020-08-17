CİNAYET KURBANI AYDEMİR GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

14.08.2020 günü Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesinde meydana gelen saldırıda

Bu haber 2020-08-17 19:50:10 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

14.08.2020 günü Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 75 yaşındaki Selahattin Aydemir gözyaşları arasında toprağa verildi.

Selahattin Aydemir’in cenazesi otopsi sonrası hastaneden alınarak Küçücek İstiklal Mahallesindeki evine getirildi. Burada alınan helallik ve kılınan namaz sonrası c uma cami yanındaki mezarlığa getirilerek defnedildi.

Mahallesinde ve çevresinde çok sevilen ve yaptığı yardımlar ile tanınan Selahattin Aydemirin bir cinayete kurban gitmesi büyük üzüntü yarattı.

ZANLI TESLİM OLDU

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Küçücek İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olan Selahattin Aydemir ile Hayati Aydemir isimli iki kardeşi tabancayla vuran ve birinin ölümüne diğerinin de ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve yine iddialara göre Cami İmamı Fatih B. yi öldürmek için diz çöktürüp kelimeyi şahadet getir diyerek tetiğe bastığı ancak silahının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçan ve bu olaylar nedeniyle güvenlik güçleri tarafından aranan Z.K. isimli şahıs Akyazı Jandarmasına giderek teslim olduğu öğrenildi.