KIZALAY AKYAZI ŞUBESİNE ZİYARET

Hizmet binasını yenileyen Kızılay Akyazı Şubesine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bu haber 2020-08-17 19:48:14 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Hizmet binasını yenileyen Kızılay Akyazı Şubesine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bir ziyarette Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu ve Yönetimi tarafından yapıldı. Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret eden BBP Akyazı İlçe Başkanı Nayim Yolcu hayırlı olsun dileklerini iletti ve Parti olarak her konuda Kızılay’ın yanında olduklarını söyledi.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür ziyaretler biz im çalışma azmimizi arttırıyor dedi ve ziyaret için BBP başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.