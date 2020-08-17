SU SIKINTISI KUZULUKLULARA ARTIK YETER DEDİRTTİ

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Sık sık meydana gelen içme suyu arızalarından doğan kesintilere Kuzuluk Orta
Bu haber 2020-08-17 19:46:09 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

Sık sık meydana gelen içme suyu arızalarından doğan kesintilere Kuzuluk Orta ve Topçusırtı Mahalle sakinlerine YETER dedirtti. 

Su isale hattının yenilenmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hatta meydana gelen arızalar nedeniyle içme suyunda kısa aralıklarla kesintiler yaşamaya başladıkları kısaca susuz kalmaya başladıklarını belirten Kuzuluk Orta ve Topçusırtı Mahalle sakinleri yaptıkları araştırmalarda arızaların yeni yapılan su isale hattının yapılışında gereken hassasiyetin gösterilmemesi ve ihaleyi kazanan firmanın hat döşeme çalışmasını yaparken işin asıl sahibi olan SASKİ’nin boruların nasıl döşendiğini, döşendikten sonra üzerine dökülmesi gereken kum yerine kazı yapılırken çıkarılan içinde ağır taşlarında olduğu malzemelerin kullanıldığını kontrol etmediği için göremediğini, o taşların sivri kısımlarının boruya denk gelmesi ve suyun tazyiki nedeniyle de boruların sık sık patladığını, bu patlamanın sadece borulara zarar vermediğini, isale hattının tamamlanmasından sonra yapılan asfaltı da söküp attığını ve Belediyenin bir kez daha o canım asfalta yama yapmak zorunda kaldığını bu durumun kuşkusuz içme sularında arızalara sebebiyet verdiğini ve arızalar nedeniyle de içme suyunda kesilmeler olduğunu bu durumun artık kendilerini rahatsız ettiğini şikayetlerine ekleme yapmayı ihmal etmediler.

Kuzuluk Topçu sırtı Mahallesinde Pazar günü de 2 adet su motorunun yanması sonucu içme suyu kesintisi yaşandı. Topçu sırtı Mahallesi Fidan, Akasya ve Kansu sokakta oturanlar kesintiden etkilendiler ve arıza giderilene kadar da susuz kaldılar. Sıkıntı yaşayan sokak sakinleri Mahalle Muhtarı Osman Boğaz’ın girişimleri sonucu arızanın giderildiğini ifade ederek, Muhtara ve Pazar günü olmasına rağmen yaptıkları çalışma ile kendilerini su sıkıntısından kurtaran SASKİ’nin Akyazı çalışanlarına teşekkür ettiler.

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