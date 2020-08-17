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BABAANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Önceki gün Akyazı Durmuşlar Mahallesinde meydana gelen olayda torunu E.G. tarafından
Bu haber 2020-08-17 19:39:34 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Önceki gün Akyazı Durmuşlar Mahallesinde meydana gelen olayda torunu E.G. tarafından çifte ile vurulan ve ağır yaralı olarak has taneye kaldırılan ancak bütün ihtimama rağmen hayata döndürülemeyen 82 yaşındaki Rahime Güneş gözyaşları arasında toprağa verildi.  Torun E.G. ise olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Önceki gün 26 yaşındaki E.G. fındık tarlası sınırından ötürü babası Ömer Güneş (48) ile tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.G. av tüfeği ile babasını vurmak isteyince babaanne araya girerek oğlunu korumak isterken ağır şekilde yaralandı. Baba Ömer Güneş te yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki babaanne Rahime Güneş ve hayatını kaybetmişti. Yaralı olan baba Ömer Güneş ise önce Akyazı Dev let Hastanesine sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BABA ÖMER GÜNEŞ’TEN İYİ HABER GELDİ

Oğlu tarafından av tüfeği ile vurulan ve yaralanan baba Ömer Güneş tedavi altına alındığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan baba Ömer Güneş’in iyi olduğu haberi kendisini hastanede ziyaret eden Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan öğrenildi.

Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş paylaşımında Ömer Güneş’in hayati tehlikesinin bulunmadığını ve hızla iyileştiğini ifade etti.

 
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