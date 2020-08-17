GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAZA YAPTI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

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Akyazı’da bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgut Kocaman Akyazı’ya bağlı
Bu haber 2020-08-17 19:36:55 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgut Kocaman Akyazı’ya bağlı Düzyazı Mahallesinde kullandığı motosikleti ile yolcu minibüsü dikkatsizlik sonucu çarpıştı.  Kazada motosiklet sürücüsü güvenlik görevlisi Turgut Kocaman ağır şekilde yaralandı.

Kaza mahalline gelen sağlık ekibi ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Turgut Kocamanı önce Akyazı Devlet Hastanesine oradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve durumu ağır olduğu öğrenilen güvenlik görevlisinin iki ay önce baba olduğu öğrenildi.

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