S.A.B.A.H. DERNEĞİ: “17 AĞUSTOS’U UNUTTURMAYACAĞIZ”

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve arama Kurtarma Derneği her 17 Ağustos tarihinde

Bu haber 2020-08-17 11:06:20 eklenmiş ve 137 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve arama Kurtarma Derneği her 17 Ağustos tarihinde düzenlediği etkinliklerle 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve binlerce can ve mal kaybına sebep olan asrın 7.4 şiddetindeki depreminin acı sonuçlarını unutturmamaya çalışıyor.

Bu yılki etkinliklerini Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sadece kendi üyeleri ile S.A.B.A.H. derneğinin eğitim binası bahçesinde düzenlenen etkinlikte ilk önce gündüz saatlerinde çadır kent oluşturdu. S.A.B.A.H. Derneği üyelerinin kıyafetleri ile katıldığı etkinlikte hep birlikte akşam yemeği yenildi. Daha sonra sinevizyonda derneğin geçmişteki faaliyetlerinden oluşan bölgemiz ve Akyazı’da meydana gelen depremler, nedenleri ve sonuçlarını gösteren videolar izlendi. 17 Ağustos depreminde Akyazı Kaymakamlığı yapan ve yaptığı çalışmalarla ve Akyazı’ya bir çok okul ve tesis kazandıran şimdiki Sakarya Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir’in Akyazı’lılara mesajı izlendi. Depremi yaşayan üyelerin depremle ilgili anıları anlatıldı.

Gece geç saatlere kadar devam eden etkinlik Depremin olduğu saat 03.02 de Bedil Tahirbey camii imam Hatibi Halil Akdeniz tarafından depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimiz anısına okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dua ile sona erdi.

EFSANE KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR AKYAZILILARA MESAJ YOLLADI

17 Ağustos 1999 da meydana gelen asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olan tayin hakkı olduğu halde ilçeden ayrılmayarak olağanüstü çalışmaları ile depremin açtığı yaraları sarıp 2 yıl içinde bir çok okul ve tesis kazandıran bu çalışmaları ile Akyzı’da efsane kaymakam olarak isim yapan Cemalettin Özdemir her 17 Ağustos tarihinde olduğu gibi bu yıl da Akyazı’lılara mesaj gönderdi. Özdemir mesajında “ 17 Ağustos depremini sizlerle birlikte yaşadık. 74 vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde Sakarya merkezinden sonra en çok zarar gördüğümüz Akyazı’da bu yaraların sarılması için seferberlik ruhu içinde gönüllü insanların bir araya gelmesi ile olağanüstü çalışarak büyük işler başarıldı. Enkaz aldırıldı felç olan alt yapı onarıldı. Okullarımız yeniden yapıldı. Evsiz kalan 100 civarında fakir için kış gelmeden konutlar barınmaları sağlandı. Fay hatlarının merkezinde olan Akyazı’da bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da deprem kaçınılmaz o halde yapılan ve yapılacak olan binaların mutlaka deprem şartlarına uygun olarak yapılmasıdır. Hatırladığım kadar o günlerde fay hattı 75+75 olarak belediye meclisi tarafından alınan kararla 150 metre olması ve bu alanda bina yapılması yasaklanmıştı. Ancak daha sonraları bu karar değiştirilerek sayı 15+15 olarak toplam 30 metreye indirilmişti. Bu karar çok yanlış bir karar Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Akyazı’daki deprem İstanbul’ da Avcıları vurdu. Orada bir çok can kaybına sebep oldu. Şimdi İstanbul’da yakın bir gelecekte en az 7 şiddetinde deprem olacağından söz ediliyor. Bu fayın kırılması ile muhtemelen Akyazı’ya kadar uzanıp zarar vermesi çok yüksek bir ihtimal.

Depremde gönüllü insanların da katılımı ile büyük işler başardık. O olağanüstü günlerde zor koşullarda çalıştık. Bu çalışmalar bana hayatımın sonuna kadar yaşayacağım en büyük onuru verdi. Akyazı’nın bütün insanlarını yürekten seviyorum.Onları kendi köyümün insanları gibi görüyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum Sevgili Akyazı’lılara sizin aracılığınızla sevgi ve selamlarımı iletiyorum”