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TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer
Bu haber 2020-08-14 15:00:55 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer bir önemli hizmete daha imzasını atmak için kollarını sıvadı.

Seçim öncesi yapacağı hizmetleri hazırladığı seçim beyannamesi ile seçmenleri ile paylaşan Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer, beyannamede yer alan hizmetleri seçilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden tamamlayınca bu defa yeni hizmetler için kollarını sıvadı.

Şimdi de yatılı erkek kuran kursu binası yapmak için çalışma başlattı ve temelini de atarak o düşüncesini hayata geçirmek için adımını attı. 720 M2 lik bir alan üzerinde üç katlı bir yatılı erkek kuran kursu binası için çalışmasını başlatan Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer, yapacağı kursun içinde yatakhane, yemekhane, çalışma odaları, VC, abdest alma yeri gibi bir kurs binasında olması gereken her şeyin olacağı, bahçesinde de kuran kursunda kalacak olan öğrencilerin yararlanması için de voleybol, basketbol ve futbol başta olmak üzere her türlü sporun yapılacağı alanların yapılacağını ve kuran kursu binasının çok modern bir bina olarak dikkat çekeceğini ve inşaatı da 3 ay gibi kısa bir sürede bitirip hizmete sokmayı planladığını açıkladı.

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