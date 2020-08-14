TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet

Bu haber 2020-08-14 14:56:37 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk Çevre- Temizlik ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece çalışan işçileri ziyaret ettiler.

Yardımcısı Mehmet Öztürk ve işçilerle birlikte akşam yemeği yiyen, yemek sonrası çayla birlikte sohbet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı konuşmada Çevre - Temizlik ve Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimiz özellikle zorlu süreçte çok başarılı çalışmalar yaptılar. Bu ziyaretimiz onlara başarılı çalışmaları için teşekkür etmek ve karşılıklı sohbet etmek ve de bizden bir isteklerinin olup olmadığını öğrenmek içindir dedi.