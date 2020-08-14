Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet
Bu haber 2020-08-14 14:56:37 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk Çevre- Temizlik ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece çalışan işçileri ziyaret ettiler.

Yardımcısı Mehmet Öztürk ve işçilerle birlikte akşam yemeği yiyen, yemek sonrası çayla birlikte sohbet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı konuşmada Çevre - Temizlik ve Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimiz özellikle zorlu süreçte çok başarılı çalışmalar yaptılar. Bu ziyaretimiz onlara başarılı çalışmaları için teşekkür etmek ve karşılıklı sohbet etmek ve de bizden bir isteklerinin olup olmadığını öğrenmek içindir dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
14:59 - TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet...
11:30 - KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ
Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı,...
11:23 - AKAR’DAN BİRİNCİOĞLU’NA ZİYARET
Yapılan bir davete katılmak üzere Akyazı’ya gelen MHP İl Başkanı Ahmet...
00:28 - ERGÜN HOCA MHP İL YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Akyazı Belediye Meclisinin ve Sakarya Büyükşehir Belediye’sinin MHP’li üyesi Emekli Öğretm...
23:45 - SOYKAN’DAN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNE HOŞ GELDİN ZİYARETİ
İsa Coşar’ın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanması...
23:59 - CEYDA VE AYKUT’UN MUTLU GÜNLERİ
Bir önceki dönem Akyazı Belediye Meclisi Üyesi ve Madeni Sanatkarlar Odası eski başkanı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ