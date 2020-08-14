KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı,

Bu haber 2020-08-14 11:29:08 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı, Belediye eski Meclis Üyesi Yavuz Sultan Anat ve Ömer Türkyılmaz, Akyazı Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay olduğu halde Akyazı Kuzuluk Maden Suyu fabrikasının yanında bulunan işyerini devir alarak adını köfteci Yaşar olarak değiştirerek hizmet vermeye başlayan lokantaya giderek birlikte bir akşam yemeği yediler.

Eski günlerin konuşulduğu keyifli bir akşam geçiren ve yemek sonrası içilen çay ve kahvelerle sohbeti daha da koyulaştıran Yaşar Yazıcı ve arkadaşları, yemek sonrası mekandan ayrılarak Akyazı’ya geri döndüler.

Bir araya gelişle ilgili olarak açıklama Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı’dan geldi. Yazıcı, aynı zamanda yeni açılan bu işyeri sahibi değerli kardeşimiz ve 31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanlığı için aday adayı olan, şu anda Sakarya Büyükşehir belediyesine bağlı SAMEK İl Koordinatörlüğü ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi sorumlusu da olan Selçuk Yaşar’ın da babasıdır. Arkadaşlarım ve dostlarımla birlikte yeni açılan mekanda hem bir akşam yemeği yemek, yemek sırası ve sonrasında eski günleri yad etmek hem de işyeri sahibine hayırlı olsun demek için buradayız. Lezzetli yemekler yedik, keyifli bir akşam geçirdik ve bol bol da eski günleri yad ettik. Mutlu bir şekilde geri dönüyoruz dedi.

Yemekte Selçuk Yaşar’da hazır bulundu ve misafirlerine ev sahipliği görevini eksiksiz yerine getirdi.