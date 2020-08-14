Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı,
Bu haber 2020-08-14 11:29:08 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı, Belediye eski Meclis Üyesi Yavuz Sultan Anat ve Ömer Türkyılmaz, Akyazı Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay olduğu halde Akyazı Kuzuluk Maden Suyu fabrikasının yanında bulunan işyerini devir alarak adını köfteci Yaşar olarak değiştirerek hizmet vermeye başlayan lokantaya giderek birlikte bir akşam yemeği yediler.

Eski günlerin konuşulduğu keyifli bir akşam geçiren ve yemek sonrası içilen çay ve kahvelerle sohbeti daha da koyulaştıran Yaşar Yazıcı ve arkadaşları, yemek sonrası mekandan ayrılarak Akyazı’ya geri döndüler.

Bir araya gelişle ilgili olarak açıklama Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı’dan geldi. Yazıcı, aynı zamanda yeni açılan bu işyeri sahibi değerli kardeşimiz ve 31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanlığı için aday adayı olan, şu anda Sakarya Büyükşehir belediyesine bağlı SAMEK İl Koordinatörlüğü ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi sorumlusu da olan Selçuk Yaşar’ın da babasıdır. Arkadaşlarım ve dostlarımla birlikte yeni açılan mekanda hem bir akşam yemeği yemek, yemek sırası ve sonrasında eski günleri yad etmek hem de işyeri sahibine hayırlı olsun demek için buradayız. Lezzetli yemekler yedik, keyifli bir akşam geçirdik ve bol bol da eski günleri yad ettik. Mutlu bir şekilde geri dönüyoruz dedi.

Yemekte Selçuk Yaşar’da hazır bulundu ve misafirlerine ev sahipliği görevini eksiksiz yerine getirdi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
14:59 - TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI
Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ve Başkan yardımcısı Mehmet...
11:30 - KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ
Akyazı belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı beraberinde yardımcısı Ayhan Balcı,...
11:23 - AKAR’DAN BİRİNCİOĞLU’NA ZİYARET
Yapılan bir davete katılmak üzere Akyazı’ya gelen MHP İl Başkanı Ahmet...
00:28 - ERGÜN HOCA MHP İL YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Akyazı Belediye Meclisinin ve Sakarya Büyükşehir Belediye’sinin MHP’li üyesi Emekli Öğretm...
23:45 - SOYKAN’DAN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNE HOŞ GELDİN ZİYARETİ
İsa Coşar’ın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanması...
23:59 - CEYDA VE AYKUT’UN MUTLU GÜNLERİ
Bir önceki dönem Akyazı Belediye Meclisi Üyesi ve Madeni Sanatkarlar Odası eski başkanı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ