SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

Sakarya’nın ve Sakaryalıların övünç duyduğu Süper Lig hakemi

Bu haber 2020-08-14 11:27:43 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’nın ve Sakaryalıların övünç duyduğu Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan Adapazarı’nda bir dizi gerçekleştirdi. Karaoğlan ziyaretlerden birini ASKF’ye, diğerini ise İl Hakem Kuruluna yaptı.

ASKF’de Başkan Yaşar Zımbayla, İl Hakem Kurulunda da Başkan Özgür Aygün’le bir araya gelen başarılı süper lig hakemi Atilla Karaoğlan, her iki başkanı Milli Takım oyuncuları tarafından imzalanmış Milli Formayı hediye etti.

Zımba ve Aygün çok yararlı bir görüşme yaptıklarını, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söylediler ve Atilla Karaoğlan’ı kısa süre de Avrupa ve Dünya arenasında görmeyi çok arzuluyoruz açıklaması yaptılar.