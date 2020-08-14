BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde

Bu haber 2020-08-14 11:23:52 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde 750 metre, Eski Bedil Mahallesinde bin 300 metre, Kabakulak Mahallesinde bin 200 metre, Karaçallık Mahallesinde bin 100 metre ve Altındere Mahallesinde de bin metre beton yaya kaldırım çalışmasını tamamladı.

Akyazı’nın çeşitli Mahallelerinde gerçekleşen yaya yolu çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan ve çalışma yapılan mahallelerin Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ettiler.