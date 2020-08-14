Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BAŞKANLARINI AĞIRLADI

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

KÖFTECİ YAŞAR’IN MEKANINDA AKŞAM YEMEĞİ KEYFİ

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

SAKARYA’NIN GURURU KARAOĞLANDAN SERİ ZİYARETLER

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde
Bu haber 2020-08-14 11:23:52 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde 750 metre, Eski Bedil Mahallesinde bin 300 metre, Kabakulak Mahallesinde bin 200 metre, Karaçallık Mahallesinde bin 100 metre ve Altındere Mahallesinde de bin metre beton yaya kaldırım çalışmasını tamamladı.

Akyazı’nın çeşitli Mahallelerinde gerçekleşen yaya yolu çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan ve çalışma yapılan mahallelerin Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ettiler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:03 - TOPAĞAÇ MUHTARINDAN BİR HİZMET DAHA
Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer...
11:27 - BÜYÜKŞEHİRDEN AKYAZI’DA YAYA YOLU ÇALIŞMASI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde ...
01:11 - ÇARŞAMBA PAZARI SAKİNDİ
Akyazılıların her zaman rağbet ettiği ve haftanın Çarşamba günleri kurulan...
01:05 - MUHTARLARDAN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
Muğla İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevini yürütürken Akyazı İlçe Emniyet ...
23:55 - AKYAZI’DA KAPSAMLI İKİNCİ DENETİMLERDE YAPILDI
İçişleri Bakanlığı talimatları çerçevesinde ilki geçen hafta yapılan kapsamlı denetimlerin...
23:50 - AKYAZI KAYMAKAMI GÜNEY’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ
COVİD 19 salgın hastalığının başlangıcında Akyazı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ