AKAR’DAN BİRİNCİOĞLU’NA ZİYARET

Yapılan bir davete katılmak üzere Akyazı’ya gelen MHP İl Başkanı Ahmet

Bu haber 2020-08-14 11:22:46 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Yapılan bir davete katılmak üzere Akyazı’ya gelen MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, MHP İl Başkan yardımcısı Ömür Açba ile birlikte davete icabet ettikten sonra MHP’li Aydın Birincioğlu’nu da işyerinde ziyaret etti ve bir taraftan çaylarını içerlerken diğer taraftan da genelinde siyasi içeriği fazla olan koyu bir sohbet de yapma imkanı buldu.

MHP’li İşletmeci Aydın Birincioğlu İL Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Başkan yardımcısı Ömür Açba ile İlçe Başkanı Ali Dertlinin yaptıkları ziyaretten s on derece memnun kaldığını ve mutlu olduğunu söyledi ve yapılan ziyaret için başkanlara teşekkür etti.