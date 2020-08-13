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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza Akyazı Batakköy yolu üzerinde meydana geldi.
Bu haber 2020-08-13 00:43:11 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Kaza Akyazı Batakköy yolu üzerinde meydana geldi.  Ana yoldan tali yola sapmak isteyen otomobil aynı istikamette ilerleyen Emre Dalkılıç’ın(20) kullandığı motosiklete çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü Emre D. yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada ağır yaralanan talihsiz genç kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre astanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre D. D. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Emre D. nin kazada hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Motosiklet sürücüsü Emre D. nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alırken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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