MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

astanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre D.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan sürücü Emre D. yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada ağır yaralanan talihsiz genç kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen EmreD. kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Emre D. nin kazada hayatını k aybetmesi ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.