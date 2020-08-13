AKYAZI’DA İKİ AYRI KAZA 4 YARALI
Akyazı’da ki ilk kaza Yongalık mahallesinde meydana geldi. Ormandan
Bu haber 2020-08-13 00:38:30 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’da ki ilk kaza Yongalık mahallesinde meydana geldi. Ormandan Akyazı’nın Yongalık Mahallesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait depoya tomruk getirmekte olan kamyonun rampa inişi esnasında frenleri boşaldı.
Sürücü araç daha da süratlenmeden kamyondan atlayarak canını kurtarırken Kamyon bir müddet gittikten sonra devrildi. Üzerindeki tomruklar yola saçıldı. Kaza can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
İkinci kaza Güzlek Mahallesinde oldu. F.T. yönetimindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı.
Kazada araç içinde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Her iki kaza için inceleme başlatıldı.
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