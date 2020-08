ERGÜN HOCA MHP İL YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

Akyazı Belediye Meclisinin ve Sakarya Büyükşehir Belediye’sinin MHP’li üyesi Emekli Öğretmen Ergün Öztürk

Akyazı Belediye Meclisinin ve Sakarya Büyükşehir Belediye’sinin MHP’li üyesi Emekli Öğretmen Ergün Öztürk herkes Kabak ve menemen pişirir ama benim gibi lezzetlisini kimse pişiremez diyerek bu konuda iddialı konuşuyor.

Ergün Hoca bunun kabak kısmını geçtiğimiz kabak mevsiminde her Cuma günü düzenlediği kabak tatlısını Akyazı’da hemen her kesimden insana ikram ederek herkesten tam not alarak ispatlamıştı.

Ergün Hoca şimdi de menemen pişirmede rakipsiz olduğunu göstermek üzere menemen ikramlarına başladı.

Ergün Hoca bu akşam kongre çalışmaları dolayısı ile Akyazı’ya gelen MHP İl teşkilatından İl Bşkanı Ahmet Ziya Akar, Teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömür Açba ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Alkaş’ı bürosunda ağırlayarak kendi elleri ile pişirdiği menemen ikramında bulundu. Menemen ikramı sırasında MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Kendilerine ikram edilen menemeni oldukça beğenen MHP İl ve İlçe yönetimi gerçekten lezzetliymiş diyerek Ergün Hocaya teşekkür ederek topluca MHP İlçe Teşkilat binasına geçtiler.

Burada yapılan toplantı sohbet havasında geçti ve MHP’de başlayan ilçe kongreleri hakkında İl Başkanı Ahmet Ziya Akar tarafından bilgilendirilerek görüş alışverişinde bulundular.

Bu arada MHP’nin Akyazı İlçe Kongresinin 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı öğrenildi.