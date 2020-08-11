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AKYAZI’DA KAPSAMLI İKİNCİ DENETİMLERDE YAPILDI

AKYAZI’DA KAPSAMLI İKİNCİ DENETİMLERDE YAPILDI

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AKYAZI’DA KAPSAMLI İKİNCİ DENETİMLERDE YAPILDI

İçişleri Bakanlığı talimatları çerçevesinde ilki geçen hafta yapılan kapsamlı denetimlerin ikincisi
Bu haber 2020-08-11 23:50:14 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

İçişleri Bakanlığı talimatları çerçevesinde ilki geçen hafta yapılan kapsamlı denetimlerin ikincisi Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı’da da 11.09.2020 Salı günü yapıldı.

Akyazı’da gerçekleşen geniş kapsamlı denetimlerde lokanta, kahvehane, çay ocakları, düğün ve nikah salonları, güzellik merkezleri ve berberler, internet cafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, ticari taksiler ve bağlı oldukları yazıhaneler, piknik alanları, luna parklar ve hemen hemen tüm işyerleri tek tek ziyaret edildi ve işletmecilere maske-sosyal mesafe ve temizlik konuş unda bir kez daha ciddi şekilde uyarıldılar.

İlçe Kaymakamı Yakup Güney izinli olduğu için katılmadığı denetimlere Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk,  İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Jandarma adına Teğmen Hüseyin Talay, SESOB’a  bağlı Oda Başkanları Hüseyin Kaliç, Mustafa Demiralay, İsmet Öztürk, Hasan Cengiz, Emin Üstün, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ile Zabıta Müdürü Hasan Saka ve Zabıta Memurları, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz veekibi ve İlçe Tarım Müdürlüğü de ilkinde olduğu gibi ikinci denetime de tam kadro katıldılar ve denetimlerini iki gruba ayrılarak yaptılar.

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