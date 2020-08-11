AKYAZI KAYMAKAMI GÜNEY’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

COVİD 19 salgın hastalığının başlangıcında Akyazı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan

Bu haber 2020-08-11 23:45:25 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

COVİD 19 salgın hastalığının başlangıcında Akyazı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa destek grubunda görev alan Belediye Personeli Kaymakam Yakup Güney tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Kaymakam Güney tarafından imzalanarak gönderilen teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından düzenlenen sade bir törenle hak sahiplerine verildi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan vefa destek grubunda yer alan personelini kutladı ve başarılı çalışmalar ve hizmetleriniz için bende sizlere teşekkür ediyorum dedi ve yaptığı bu kısa konuşmanın ardından da grupta yer alan personeline Kaymakamlık tarafından gönderilen belgeleri verdi.