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SOYKAN’DAN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNE HOŞ GELDİN ZİYARETİ

İsa Coşar’ın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanması
Bu haber 2020-08-11 23:44:20 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

 

İsa Coşar’ın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne atanması ile boşalan Akyazı Emniyet Müdürlüğüne atanan Ercan Aykan’ın Akyazı’ya gelerek görevine başlamasıyla birlikte hoş geldin ziyaretleri de başladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Akyazı’nın yeni Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ı makamında ziyaret etti kendisine hoş geldin dedi ve görevinde de üstün başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda yapılan ziyaretlerden dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi ve her iki tarafında ana hedeflerinin Akyazı’ya ve Akyazılılara hizmet olduğu vurgusu yapıldı.

 

 

 
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