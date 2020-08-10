CEYDA VE AYKUT’UN MUTLU GÜNLERİ

Bir önceki dönem Akyazı Belediye Meclisi Üyesi ve Madeni Sanatkarlar Odası eski başkanı

Bu haber 2020-08-10 23:55:09 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Bir önceki dönem Akyazı Belediye Meclisi Üyesi ve Madeni Sanatkarlar Odası eski başkanı ve Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı güzel kızı Ceyda’yı gönlünü kaptırdığı ve Bartın’da İlinde ikamet eden sigortacı Mehmet Güngör’ün oğlu Aykut’la baş göz etmenin engin mutluluğunu yaşıyor.

Genç ve mutlu çiftin kınaları geçtiğimiz akşam Batakköylü düğün salonunda yapıldı. Kına merasimine Belediye Başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerin Akyazı İlçe başkan ve yöneticileri, Belediye Başkan yardımcıları, Meclis Üyeleri, Akyazı’da faaliyet gösteren SESOB’a bağlı Odaların başkan ve yöneticileri, her iki ailenin yakınları ile sevenleri katıldı.

Güzel gelin Ceyda ile yakışıklı damat Aykut’un düğünleri ise damadın memleketi olan Bartın’da gerçekleşti. Belediye Sosyal tesislerinde yapılan düğüne Akyazı’dan da kalabalık bir davetli katıldı ve genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Akyazı’da yapılan kınada ev sahibi konumunda olan gelinin anne ve babası Aysel-Ömer Çetin Sarı, Bartın’da yapılan düğünde ev sahibi olan damat annesi ve babası Esma- Mehmet Güngör çifti de gelen misafirlerine yaptıkları ev sahipliği takdir edilecek düzeyde güzeldi.