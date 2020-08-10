KARAOĞLAN MİNİKLERLE İDMAN YAPTI

Başarılı süper lig hakemlerinden Akyazılı Atilla Karaoğlan, Alaağaçsporlu miniklerin idmanlarına katıldı ve onlarla birlikte çalıştı.

Bu haber 2020-08-10 23:49:47 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Başarılı süper lig hakemlerinden Akyazılı Atilla Karaoğlan, Alaağaçsporlu miniklerin idmanlarına katıldı ve onlarla birlikte çalıştı.

Başarılı yönetimleri ile Merkez Hakem komitesinin de gözlerinden olan ve elde ettiği başarılarından ötürü de tüm Akyazılıların gönüllerinde taht kuran Süper Lig hakemlerimizden Atilla Karaoğlan önceki gün Akyazı Sentetik sahada idman yapan Alaağaçsporlu miniklerle birlikte çalıştı ve miniklerin antrenörü Sait Okur’un idman sırasında tüm isteklerini yerine getirdi.

İdman öncesi ve sonrası Alaağaçsporlu miniklerle tek tek konuşan ve onlarla sohbet yapan Atilla Karaoğlan’ın bu alçak gönüllü davranışları minikler üzerinde çok büyük olumlu etki bıraktı. Minikler, Atilla abimizle birlikte idman yapmayı rüyamızda görsek inanmazdık. Ama bugün rüya bile göremeyeceğimiz olayı birlikte yaşıyoruz ve Atilla abimizle birlikte idman yapıyoruz diyerek spor anılarına çok önemli bir hatıra daha eklemiş oldular.

İdmanlarına katılarak minik futbolcuları ile birlikte ç alışan, onlarla sohbet eden, onlara bugünlere nereden ve nasıl geldiğini anlatan değerli ve çok başarılı hakemimiz, hemşerimiz ve göz bebeğimiz Atilla Karaoğlan’ın bu jestine bir spor adamı olarak çok teşekkür ediyorum diye antrenör Sait Okur açıklamasını şöyle sürdürdü. “ İdmanımıza katılarak bizleri onurlandıran ve gururlandıran değerli kardeşimize bundan sonraki hakemlik hayatında çok daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum v e minik oyuncularım ve Alaağaçspor kulübü ve kendi adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum”