ÜÇÜNCÜ KATA ÇIKAN KEÇİ ZİLİ ÇALDI

Olay Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi

Bu haber 2020-08-10 23:44:17 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Olay Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde bulunan bir üç katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet edenler sabah erken saatlerinde kapılarının önünde sesler duyunca koşup kapı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Çünkü kapılarının önünde bir keçi duruyordu.

Bağlı olduğu yerden ipini kopararak kaçtığı tahmin edilen keçinin apartmanın üçüncü katına nasıl çıktığı hala merak edilirken kapılarının önünde keçi gören ailede hiç zaman geçirmeden Belediyeye haber vererek durumu anlatıp kendilerini ziyarete gelen keçiyi almalarını istediler.

Belediyeden keçiyi almak için gelecek olan yetkilileri bekleyen ailenin çocukları ise bu keçi bizim maskotumuzoldu diyerek sakallı adını koymayı da ihmal etmediler.