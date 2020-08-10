Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CEYDA VE AYKUT’UN MUTLU GÜNLERİ

CEYDA VE AYKUT’UN MUTLU GÜNLERİ

KARAOĞLAN MİNİKLERLE İDMAN YAPTI

KARAOĞLAN MİNİKLERLE İDMAN YAPTI

ACELLEDEKİ KAÇAK BİNALARIN YIKILMASI İÇİN NE BEKLENİYOR

ACELLEDEKİ KAÇAK BİNALARIN YIKILMASI İÇİN NE BEKLENİYOR

ÜÇÜNCÜ KATA ÇIKAN KEÇİ ZİLİ ÇALDI

ÜÇÜNCÜ KATA ÇIKAN KEÇİ ZİLİ ÇALDI

LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ BULAMA İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİNİ SEÇTİ

LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ BULAMA İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİNİ SEÇTİ

BAŞKAN HASAN CENGİZ’İN MUTLU GÜNÜ

BAŞKAN HASAN CENGİZ’İN MUTLU GÜNÜ

ÜÇÜNCÜ KATA ÇIKAN KEÇİ ZİLİ ÇALDI

Olay Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi
Bu haber 2020-08-10 23:44:17 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Olay Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde bulunan bir üç katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet edenler sabah erken saatlerinde kapılarının önünde sesler duyunca koşup kapı açtıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Çünkü kapılarının önünde bir keçi duruyordu.

Bağlı olduğu yerden ipini kopararak kaçtığı tahmin edilen keçinin apartmanın üçüncü katına nasıl çıktığı hala merak edilirken kapılarının önünde keçi gören ailede hiç zaman geçirmeden Belediyeye haber vererek durumu anlatıp kendilerini ziyarete gelen keçiyi almalarını istediler.

Belediyeden keçiyi almak için gelecek olan yetkilileri bekleyen ailenin çocukları ise bu keçi bizim maskotumuzoldu diyerek sakallı adını koymayı da ihmal etmediler.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:47 - ÜÇÜNCÜ KATA ÇIKAN KEÇİ ZİLİ ÇALDI
Olay Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi...
23:51 - Akyazı Halk otobüslerinde Özlenen tablo
Sizler de biliyorsunuz ki Akyazı Halk otobüslerinde Tatlı dil ...
23:09 - AKYAZI’DA DÖRT KOLDAN DENETİM
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı...
02:17 - GAZETECİLER SİTESİ İÇİN İKİNCİ FIRSAT
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe,Alandüzü’nde yapılacak...
02:13 - KAYMAKAM VE BAŞKAN VALİYE AYAK UYDURMAKTA ZORLANIYORLAR
Son yılların en enerjik ve sportmen V alisi Sakarya’ya geldi ve çalışmaya başladı. ...
18:18 - VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI
İstanbul Vali yardımcılığı görevini yürütürken son Bakanlık Kararnamesi ile Sakarya Vali y...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ