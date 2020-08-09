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BAŞKAN HASAN CENGİZ’İN MUTLU GÜNÜ

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası başkanı Hasan Cengiz’in oğlu Olkan Kızmaz
Bu haber 2020-08-09 23:55:06 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası başkanı Hasan Cengiz’in oğlu Olkan; Kızmaz ailesinin kızı ile gerçekleşen törenle Dünya evine girdiler.

Sabriye ve Fikri Kızmaz’ın güzel kızları Meysa Zekiye ve Akyazı Berberler odası başkanı Hasan Cengiz’in yakışıklı oğlu Olkan bu gün Akyazı’da bir düğün salonunda düzenlenen törenle Dünya evine girdiler.

Düğüne Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, SESOB başkanı Hasan Alişan,İl ve ilçe oda başkan ve temsilcileri, Mahalle muhtarları, Daire Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Akyazı Berberler ve Kuaförler odası başkanı Hasan Cengiz bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim dedi.

 
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