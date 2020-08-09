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BAŞKAN HASAN CENGİZ’İN MUTLU GÜNÜ

BATAKKÖY KAVŞAĞINDA IŞIK İHLALİ 2 YARALI VAR

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BATAKKÖY KAVŞAĞINDA IŞIK İHLALİ 2 YARALI VAR

D-140 karayolunun Batakköy kavşağında gün geçmiyor ki kaza haberi gelmesin.
Bu haber 2020-08-09 23:52:05 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

D-140 karayolunun Batakköy kavşağında gün geçmiyor ki kaza haberi gelmesin. Yine öyle oldu ve ışık ihlali sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı istikametinden gelip Batakköy kavşağından Akyazı’ya dönmek isteyen Murat H. Yönetimindeki 54 H 23** plakalı otomobil Kuzuluk istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 DS 6** plakalı bir başka otomobilleışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralananlar kaza mahalline gelen 112 sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Meydana gelen kazada her iki araçta büyük hasar gördü. Polis kazayla ilgili in eleme başlattı.

 

 

 
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