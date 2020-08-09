Akyazı Halk otobüslerinde Özlenen tablo

Sizler de biliyorsunuz ki Akyazı Halk otobüslerinde Tatlı dil

Bu haber 2020-08-09 23:49:50 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Sizlerde biliyorsunuz ki Akyazı Halk otobüslerinde Tatlı dil Güleryüz hoşgörü görmek pek mümkün değil bazen sinirli bazen asık surat bazen de ters cevaplarla muhatap kaldığımız halk otobüslerinden bu sefer çok güzel bir haber aldık

Bu habere inanın Sizler kadar Biz de Şaşırdık temennimiz devamının gelmesi diğer şoförleri mizin de aynı şekilde olmasıdır.

Bir vatandaşımız bize WhatsApp hattından gönderdiği bilgi aynen şöyle

“Sayın editör aynı otobüs ve aynı şoför abimizle Akyazı Adapazarı arası birkaç kez yolculuk yapmak nasip oldu. Ve birkaç kez den sonra bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim şoför abimiz o kadar tatlı dilli o kadar mütevazi o kadar alçak gönüllü ki inanın bazen insanların aile arasında bile böylesi konuşmalara hasret kaldığı Şu günlerde abimiz gelen yolculara Hoş geldiniz diyor giderken güle güle diyor tek kişi oturanları yanına giderek Efendim acaba yan yana otursak da bir başka yolcumuz ayakta kalması diye o kadar naif bir dille söylüyor ki günümüz çağında böyle kişilere böyle esnafa ve böyle konuşmalara neredeyse hasret kaldık o yüzden ben de abim izin bu davranışından etkilenerek kendisinden izin alarak resmini çektim ismini aldım sizlerle paylaşmak istedim temennim şudur diğer Şoför arkadaşlara da aynı ilgi alakayı yolcularımıza göstermesidir Çünkü biz bu günlerde en çok ihtiyacımız olan şey Tatlı dil Güleryüz ve hoşgörüdür saygılarımla”